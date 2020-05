Doria anuncia lançamento do Poupatempo Digital

Vanessa Soares

Do dgabc.com.br



06/05/2020 | 13:54



O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta-feira (6), em coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes, o lançamento do Poupatempo Digital, que estará à disposição da população a partir de amanhã, com mais de 60 serviços online funcionando de forma integral. “Por conta da orientação de ficar em casa o serviço digital facilita e poupa o tempo das pessoas. Você não deve sair da sua casa”, afirmou Doria.

O acesso aos serviços será feito por meio de aplicativo de celular e é gratuito. Entre as opções disponíveis estão a segunda via e renovação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), dar entrada no seguro desemprego, emissão da carteira de trabalho digital, atestado de antecedentes criminais, serviços da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), da Sabesp, entre outros.

Além disso, a Secretaria de Segurança Pública, a partir de hoje, por meio da Polícia Civil fará mutirão de atendimento à população em situação de rua, fornecendo RG (Carteira de Identidade) para que essas pessoas consigam ter acesso ao auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal.

Doria anunciou também o repasse de R$ 3 milhões para os centros de acolhimento de idosos. “Temos que tratar, cuidar e proteger, principalmente as pessoas com mais de 60 anos em dificuldade. Medida vai beneficiar diretamente mais de 19 mil idosos em 590 abrigos municipais na Capital, região metropolitana e interior. Dinheiro será aplicado na aquisição de equipamentos de proteção, principalmente máscaras descartáveis, luvas e produtos de higiene pessoal.

A taxa de isolamento no Estado ficou em 48% ontem (5). “A taxa está abaixo, bem abaixo do mínimo desejada para qualquer análise futura de flexibilização do isolamento social”, ressaltou. Segundo o governador, o Estado não fará a flexibilização da quarentena enquanto a taxa de isolamento físico não permanecer entre 50% e 60%.

O governador também anunciou decreto de luto oficial em todo o Estado a partir de amanhã. “Lamentavelmente ultrapassamos 3 mil mortos com coronavírus. O maior volume de mortes de todos os tempos em 60 dias”, acrescentou. O documento terá validade enquanto durar a pandemia. “Será um gesto de solidariedade aos familiares que perderam entes queridos e ainda vão perder”, finalizou.