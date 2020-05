Kiko esquece aniversário de Rio Grande da Serra

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



06/05/2020 | 00:01



As histórias da família Teixeira e de Rio Grande da Serra estão intimamente ligadas. Desde que Edmundo Luiz da Nóbrega Teixeira despontou politicamente no município, ainda nos anos 1970, diversos integrantes do clã ocuparam postos de destaque. Foram três prefeitos – Aarão, José e Adler, conhecido como Kiko. Kiko, aliás, foi duas vezes chefe do Executivo da cidade, entre 2005 e 2012. Depois, buscou, com êxito, inserção na política da vizinha Ribeirão Pires. Hoje administra o município ribeirão-pirense e deve disputar a reeleição. No domingo, Rio Grande completou 56 anos de emancipação. Diversos políticos de Ribeirão parabenizaram a cidade vizinha. Mas chamou atenção o fato de Kiko não ter feito nenhuma mensagem pública sobre o município que administrou por oito anos.

BASTIDORES

Investimento

O deputado estadual Thiago Auricchio (PL) anunciou que conseguiu, junto ao governo paulista, o envio de R$ 480 mil para que São Caetano possa investir na implantação da nova central de material e esterilização no Complexo Hospitalar Márcia e Maria Braido. “Aos poucos estamos conseguindo cumprir o compromisso de colocar São Caetano no mapa de prioridades do governo do Estado com foco principalmente na saúde pública. É uma área que se tornou referência nacional pela sua excelência e trabalhamos constantemente não só para manter o patamar como também elevar esse padrão. Esse novo investimento vai integrar uma série de ações que está sendo elaborada pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) no complexo”

Live

Ex-prefeito de Diadema e pré-candidato do PT à Prefeitura na eleição deste ano, José de Filippi Júnior participará de live com o ex-prefeito da Capital e ex-presidenciável petista Fernando Haddad. O encontro acontece amanhã, a partir das 11h, nas redes sociais. O tema é o impacto do novo coronavírus na vida do brasileiro e na economia nacional.

Filho pródigo

Filho de uma petista histórica em Rio Grande da Serra – Regina Gato, fundadora do partido na cidade –, Michel Gato retornou ao PT municipal depois de ter passado uma temporada como comissionado no governo do prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania). Sua filiação foi confirmada no início do mês. Michel Gato será candidato a vereador na eleição deste ano.