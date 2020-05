Documentário revela que princesa Diana tentou suicídio quatro vezes

04/05/2020 | 10:11



Um novo documentário sobre a vida da princesa Diana pode incomodar a família real britânica em breve! De acordo com o jornal The Sun, o documentário chamado Being Me: Diana promete mostrar os últimos anos de vida da princesa, que morreu em 1997 em um acidente de carro.

O projeto pretende contar segredos da vida de Diana e também de seu casamento com o príncipe Charles, herdeiro ao trono real. O documentário ainda não ganhou data de lançamento, mas segundo o jornal, informações iniciais da produção revelam que a princesa Diana tentou cometer suicídio por quatro vezes ao longo de sua vida.

Nos últimos anos de vida, ela teria lutado contra distúrbios alimentares e problemas de saúde mental. Uma fonte contou à publicação que os membros da família real se recusaram a participar do documentário, assim como a família de Diana.

Por causa das revelações bombásticas que serão feitas no filme, a fonte adiantou que os filhos de Diana, os príncipeS Harry e William poderão ficar incomodados com as informações que serão passadas ao público:

- William e Harry ficarão muito tristes e com raiva, bem na época da saída de Harry e Meghan, o momento não é bom!, opinou o informante.