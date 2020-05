Mãe de Zezé Motta morre aos 95 anos de idade e atriz posta homenagem no Instagram

04/05/2020 | 10:10



O último domingo, dia 3, começou mais triste para Zezé Motta quando a assessoria da atriz comunicou, através do Instagram, que sua mãe havia morrido pela manhã. Dona Maria Elazir tinha 95 anos de idade, e de acordo com o G1, o assessor da atriz afirma que ela estava internada há quatro dias no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) de um hospital da Aeronáutica no Rio de Janeiro.

A assessoria informou ainda ao veículo que dona Maria apresentava um quadro de pneumonia, o que a levou a fazer o teste para Covid-19. Apesar de o resultado não ter ficado pronto, Elazir foi tratada com antibióticos e chegou a apresentar leve melhora na noite de sábado, dia 2, mas acabou não resistindo.

No post, os seguidores lamentaram a perda e desejaram força para Zezé, entre eles Lázaro Ramos, Maria Gadu, Thiago Mendonça e Beth Goulart, além de fãs.

Aos fãs, amigos, colegas e parceiros de Zezé, informamos que na manhã deste domingo (3) faleceu sua mãe, dona Maria Elazir Mota, aos 95 anos. Zezé Motta sente a dor de perder sua mãe neste momento tão difícil que o mundo enfrenta, vamos todos rezar para que Deus ampare e conforte o coração de nossa amada artista e seus familiares, feridos pela dor do luto... (Equipe Zezé Motta).

Mais tarde no mesmo dia, Zezé postou uma foto antiga, na qual aparece ao lado da mãe. Na legenda, colocou um emoji de mãos unidas em oração e um coração preto.