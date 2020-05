Aldir Blanc morre aos 73 anos de idade vítima do coronavírus

04/05/2020 | 10:10



O coronavírus, que foi classificado como uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde em 2020, já deixou milhares de mortos pelo mundo e, infelizmente, algumas celebridades e lendas do entretenimento também não resistiram à doença. Aldir Blanc foi um deles, nos deixando no dia 4 de maio.

Autor de versos memoráveis da música brasileira, ele morreu aos 73 anos de idade com infecção generalizada em decorrência do novo coronavírus, isso segundo informações do jornal Extra.

Aldir estava internado no CTI do Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel, desde o dia 15 de abril. Procurada, a assessoria de imprensa do hospital não retornou o contato para dar mais informações sobre a morte do artista.