Santo André inicia aulas virtuais na segunda

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



29/04/2020 | 00:11



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), anunciou ontem à noite, em transmissão ao vivo em suas redes sociais, que os 38 mil alunos matriculados na rede municipal começam a receber na segunda-feira material de apoio enquanto as aulas estão suspensas devido à pandemia causada pelo novo coronavírus – as unidades escolares estão fechadas desde o dia 23 de março.



Segundo o chefe do Executivo, as famílias que possuem acesso à internet vão poder baixar o conteúdo da versão digital no portal da Prefeitura. Para os demais, os pais devem entrar em contato com as unidades escolares para agendar a retirada dos materiais impressos e evitar aglomerações desnecessárias. Com a iniciativa Serra espera que nenhum aluno fique sem atividades neste período.



“As aulas serão retomadas de maneira remota, sem a presença dos alunos nas escolas, para proteger os nossos pequenos neste período de pandemia. No dia 11 será disponibilizado o material específico produzido pelos professores de cada unidade, também acessível na versão impressa ou digital”, explicou Paulo Serra.