Grande ABC tem 20 mortes confirmadas em 24 horas

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



29/04/2020 | 00:08



O Grande ABC estabeleceu ontem recorde no número de confirmação de mortes causadas pela Covid-19. Em apenas 24 horas foram 20 novos registros – a marca anterior era 16, de sexta-feira – e o total de óbitos da região já chega a 141. Os casos confirmados foram a 1.580, sendo que desde o balanço anterior, divulgado na segunda-feira, foram mais 141 casos.



O maior número de mortes se concentra em São Bernardo, com 49 vítimas, sendo três confirmadas ontem. Santo André vem na sequência, com 36 – sete apontados ontem, maior número regional. São Caetano (12 mortes, uma confirmação ontem), Diadema (19 vítimas, seis ontem), Mauá (20 óbitos, três ontem) e Ribeirão Pires (cinco mortes, nenhuma ontem) já registraram casos fatais. Rio Grande da Serra ainda não computou mortes.



O Estado de São Paulo também registrou recorde no número de notificação de mortes causadas pela Covid-19 em apenas um dia. Foram 224 novos casos em apenas 24 horas e o total de vítimas fatais já chega a 2.049. A Secretaria Estadual da Saúde divulgou ontem que 141 municípios, incluindo a Capital, já têm pelo menos um registro de morte, o que aponta a dispersão da doença



BRASIL

O Brasil ultrapassou o número de mortes da China e alcançou, ontem, a marca de 5.017 vítimas. No país asiático, primeiro a ser atingido pela pandemia, são 4.643 óbitos. Nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde, foram confirmadas 474 mortes.



Durante entrevista em frente ao Palácio da Alvorada, uma jornalista disse ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido): “A gente ultrapassou o número de mortos da China por Covid-19...” Foi quando Bolsonaro respondeu que não poderia fazer nada. “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre”, afirmou, em referência ao próprio sobrenome.



Momentos depois, na mesma entrevista, Bolsonaro disse se solidarizar com as famílias das vítimas. “Mas é a vida. Amanhã vou eu. Logicamente, a gente quer ter uma morte digna e deixar uma boa história para trás”, disse o presidente.



MANAUS

A Capital do Amazonas segue vivendo dias de apreensão com a proliferação desenfreada do novo coronavírus. Ontem, Manaus registrou mais 409 casos da Covid-19 e 31 mortes, chegando ao total de 351 perdas pela doença. O aumento repentino de óbitos provocou colapso no sistema funerário. A prefeitura havia sugerido colocar caixões empilhados para otimizar o espaço nos cemitérios, mas após revolta de familiares voltou atrás, mas manteve a abertura de valas comuns para dar mais agilidade aos trabalhos, que excedem o horário comercial e invadem a noite para dar conta da demanda. (com Agências)