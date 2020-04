São Caetano obriga utilização de máscara

Yasmin Assagra

Diário do Grande ABC



28/04/2020



Desde ontem é obrigatória a utilização de máscara facial para ter acesso ao transporte público, estabelecimentos comerciais e industriais, serviços de táxis e transportes por aplicativos em São Caetano. A Prefeitura publicou ontem no Diário Oficial decreto, de número 11.539, que determina uso do item como forma de proteção contra a Covid-19.



O documento ressalta que cabe aos responsáveis pelos estabelecimentos e transportes impedirem a entrada e a permanência de pessoas que não estiverem utilizando máscara. Além disso, indica que podem ser disponibilizados os itens descartáveis aos clientes e funcionários.



Ainda de acordo com o decreto, em caso de descumprimento, o munícipe receberá notificação por deixar de executar a nova medida. Já em caso de reincidência, haverá pagamento de multa – que pode iniciar em R$ 500, de acordo com a gravidade.



Para as pessoas que se deslocarem por ruas ou praças o decreto também prevê recomendação de uso da máscara.



OPINIÃO

Taxista há 25 anos, Gilberto Sérgio Verdu, 63 anos, apoia o decreto da cidade. Profissional em São Caetano desde 2006, o motorista analisa que muitas pessoas “abusam da sorte”. “Sei que estou no grupo de risco por ser idoso, mas preciso trabalhar. Então, diariamente, me protejo como posso e espero isso dos passageiros também”, comenta.



Verdu ressalta que o uso o incomoda para trabalhar, mas tudo é questão de adaptação. “Infelizmente, com passageiros que tossem e espirram, eu não posso tirar e acho fundamental que todos utilizem também”, conta.



Em resposta a questionamento do Diário, São Bernardo informou que um decreto para recomendação do uso de máscaras à população será publicado hoje. A medida não determina obrigatoriedade, apenas recomendação.



Diadema destacou que orienta o uso de máscaras como barreira de proteção para a Covid-19. Mauá reforçou a utilização, porém, não determinou o uso do item aos munícipes. Já Ribeirão Pires esclareceu que publicou decreto que aconselha o uso de máscaras na cidade. A recomendação é para o uso de máscaras caseiras, que podem ser produzidas de acordo com as orientações do Ministério da Saúde.



Santo André afirmou que distribui 300 mil máscaras por meio do projeto Costurando Amor, no qual costureiras da cidade recebem R$ 2 para produzir o item em parceria com a Prefeitura. Rio Grande da Serra não respondeu até o fechamento desta edição.