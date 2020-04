Após passar mal ao vivo, Sikêra Jr é afastado e faz teste para o novo coronavírus

24/04/2020 | 09:10



Sikêra Jr preocupou os telespectadores do programa Alerta Nacional, da Rede TV!, na noite da última quarta-feira, dia 22. O jornalista passou mal ao vivo e precisou ser substituído às pressas da atração. Felizmente, Sikêra já está melhor e fez uma participação especial de sua casa no jornal da última quinta-feira, dia 23.

- Estou me recuperando. É gripe, mas toda gripe agora é suspeita [de coronavírus]. E como eu estou no grupo de risco, fica todo mundo cismado. Ontem nós fizemos o teste rápido da Covid e deu negativo, graças a Deus. Vamos fazer um outro teste. E para que eu não leve risco para os meus colegas de elenco e para a turma da TV, é preferível que eu fique em casa até segunda-feira. Já estou longe do meu filho, da minha esposa. Estou quietinho um pouquinho para ver se realmente estou livre dessa porrada que se chama Covid-19, explicou o apresentador.

Sempre bem-humorado, Sikêra disse que acredita que sua morte irá gerar muitos memes na internet.

- Quando eu morrer, os memes já vão estar prontos! Eu facilito muito esse lado.

O jornalista reforçou que estará de volta ao comando do Alerta Nacional na próxima segunda-feira, dia 27.

- Estou tranquilão. Ontem eu não quis gravar nada para não parecer aqueles artistas que ficam se lamentando... essa não é muito a minha parada, não. Eu só estou fazendo isso hoje porque foi um pedido da direção, do Jornalismo, só para tirar qualquer dúvida que possa existir. Mas com fé em Deus, na segunda-feira eu estou de volta.

Vamos continuar torcendo pela recuperação de Sikêra Jr, não é?