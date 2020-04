Taxas de juros têm queda firme, com horizonte de desinflação e recessão

22/04/2020 | 09:28



A curva de juro continua fechando na manhã desta quarta-feira, 22, com recuo em toda a curva, sendo que o movimento é mais acentuado nos juros curtos, com queda de até 26 pontos no janeiro 2021, diante de apostas de cortes maiores e por mais tempo da Selic em meio a sinais desinflacionários e recessivos da economia. As taxas seguem renovando mínimas deste a abertura.

Às 9h15 desta quarta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 caía a 2,60% (mínima 2,57%), de 2,83% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2022 caía a 3,14% (mínima 3,13%), de 3,36%, enquanto o vencimento para 2023 recuava para 4,17%, na mínima, de 4,37% no ajuste de segunda-feira (20). O vencimento para janeiro de 2025 marcava 5,79% (mínima 5,78%), de 5,96% no ajuste anterior.