Associação Viva e Deixe Viver faz contação de histórias online

21/04/2020 | 12:41



A pandemia do novo coronavírus fez com que a Associação Viva e Deixe Viver tivesse que suspender as atividades presenciais. A Organização da Sociedade Civil (OSC) tem mais de mil e cem voluntários atuando na contação de histórias em 90 hospitais do Brasil.

Driblando as dificuldades impostas pelo isolamento social, os contadores de histórias da Viva estão abraçando os recursos do ambiente digital para se manterem próximos do público infantojuvenil. A entidade está promovendo todas as terças e quintas-feiras uma série de contação de histórias com seus voluntários, por meio de seus canais próprios no Instagram e YouTube.

Nesses dias, durante as manhãs, às 10h30, eles contam "Histórias de Bom Dia". Já no final da tarde, às 18h30, é a vez das "Histórias de Boa Noite".

De forma lúdica, os voluntários estão contando histórias e dando dicas de prevenção do novo coronavírus sem assustar os pequenos. "Como a doença se tornou um dos principais personagens nos noticiários, as crianças estão tensas com a situação, assim como os adultos. Por isso, entre uma história e outra, os voluntários falam, por exemplo, sobre a importância da higienização correta das mãos. Esse hábito, às vezes, é deixado de lado e previne não só o contágio pela covid-19, mas também outras viroses", destaca Valdir Cimino, fundador da Viva.

Além disso, a associação está disponibilizando, por meio do website (https://www.bisbilhotecaviva.org.br/) a versão digital do livro "Viva Futebol Clube - O Time das Mãos Limpas", de Dulce Rangel, com ilustrações de Paulo Zilberman. A obra, lançada no fim de 2019, explora um tema popular como o futebol para mobilizar crianças e adolescentes, seus familiares e a sociedade, em torno da importância da higienização e da lavagem das mãos na prevenção de doenças causadas por vírus, fungos e bactérias.

Vale ressaltar que a Viva Eduque, espaço criado pela entidade para a difusão cultural, educacional e gestão do bem-estar para a sociedade, contará com extensa programação online de eventos, workshops e cursos pelo sistema EAD (Ensino à Distância) ao longo do ano.

Serviço:

Quarentena com a Viva - Contações de Histórias Online

Quando: terças e quintas-feiras

Horários: às 10h30 ("Histórias de Bom Dia") e às 18h30 ("Histórias de Boa Noite")

Local: nos perfis da Associação Viva e Deixe Viver nas redes sociais - Instagram e YouTube.