Após sair do Planalto, Bolsonaro encontra com Braga Netto no setor militar

18/04/2020 | 18:11



Após sair do Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o ministro chefe da Casal Civil, Walter Braga Netto, em frente ao Quartel General do Exército, no Setor Militar de Brasília.

Após conversar com apoiadores e tirar fotos com policiais militares, o chefe do Executivo e seu ministro conversaram reservadamente por alguns minutos. Sem máscaras, os dois conversaram com rostos próximos.

Segundo o ministro, a visita não estava combinada. "Estava aqui, moro aqui perto. Seria absurdo, sou chefe da Casa Civil, ele vem do lado de casa e eu não venho."

Coronavírus

Braga Netto afirmou que a mudança no comando do Ministério da Saúde não irá afetar o grupo de trabalho que acompanha a crise do novo coronavírus. "O ministro entrou bem. Não vai ter nenhuma desaceleração. Nada dramático."

Antes de retornar para o Palácio da Alvorada, o presidente Bolsonaro parou novamente para falar com apoiadores na Praça dos Três Poderes, onde ficou por cerca de cinco minutos.