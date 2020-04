BC da Índia toma medidas adicionais para apoiar economia em meio a pandemia

17/04/2020 | 08:24



O Banco Central da Índia (RBI, pela sigla em inglês) anunciou medidas adicionais nesta sexta-feira para manter a liquidez no setor financeiro e incentivar a concessão de empréstimos, como parte de uma estratégia para lidar com os efeitos da pandemia do novo coronavírus.

O presidente do RBI, Shaktikanta Das, disse que a instituição vai realizar operações direcionadas envolvendo contratos de recompra (repos) de longo prazo, no valor de 500 bilhões de rupias indianas (US$ 6,51 bilhões), e reduzir sua taxa de recompra reversa em 0,25 ponto porcentual, a 3,75%.

A redução da taxa faz com que seja menos atraente a opção de bancos comerciais manterem fundos no RBI, o que, por sua vez, abre espaço para a maior concessão de crédito.

A iniciativa do RBI veio depois de o governo indiano decidir estar semana estender a quarentena nacional até 3 de maio, numa tentativa de conter a disseminação do coronavírus.

No fim de março, o RBI cortou sua taxa básica de juros em 0,75 ponto porcentual, a 4,40%. Fonte: Dow Jones Newswires.