17/04/2020 | 07:47



O presidente Jair Bolsonaro submeteu ao Senado Federal, para apreciação, o nome da atual diretora do Departamento de Gás Natural do Ministério de Minas e Energia, Symone Christine de Santana Araujo, para exercer o cargo de diretora da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em vaga decorrente do término do mandato de Aurélio Cesar Nogueira Amaral. A indicação de Symone Araujo consta de mensagem publicada no Diário Oficial da União (DOU).