Em meio à pandemia, Bolsonaro troca Mandetta por oncologista

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



17/04/2020 | 00:01



Chegou ao fim o casamento entre o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Como o próprio chefe do Planalto revelou em pronunciamento, “foi um divórcio consensual” depois de dias em que ficou clara a diferença de pensamento entre os dois, sobretudo no que diz respeito ao isolamento físico e aos medicamentos que devem ou não ser usados no tratamento da Covid-19. O oncologista Nelson Teich assumiu o ministério e adotou tom alinhado ao do presidente, mas disse que não pretende fazer mudança brusca na política da pasta, apesar de indicar que não deverá contrariar a retórica de Bolsonaro em favor da flexibilização das medidas de isolamento e da retomada do comércio e da atividade econômica. “Saúde e economia: as duas coisas não competem entre si.”

Bolsonaro iniciou o pronunciamento agradecendo ao ex-ministro Mandetta pelos serviços prestados e garantiu que a conversa com ele foi cordial. “Selamos ciclo no Ministério da Saúde. Ele se prontificou a participar de transição mais tranquila possível. Foi um divórcio consensual.” O presidente afirmou que era direito de Mandetta defender seu ponto de vista como médico, mas que a questão da manutenção de empregos não foi tratada como acredita que deveria ter sido.

Ao lado de Teich, o chefe do Planalto afirmou que pediu para que ele abra, gradativamente, emprego no País. “O que conversei com o Dr. Nelson ao longo deste tempo foi fazer com que ele entendesse a situação como um todo, sem esquecer que ao lado disso tínhamos outros problemas. Esse outro é a questão do desemprego. Junto com o vírus veio uma verdadeira máquina de moer emprego”, comentou Bolsonaro.

Remanescente do ministério original montado por Bolsonaro no início de seu governo, Mandetta foi exonerado 49 dias após o registro do primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. Muito aplaudido quando chegou à coletiva de imprensa para se despedir, Mandetta fez discurso emocionado. “Não tenham medo, não façam um milímetro do que acham que não deveriam fazer.”

O anúncio de troca de comando no Ministério da Saúde provocou panelaços em bairros de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

O QUE DIZ TEICH?

O oncologista Nelson Teich disse que antes de tomar qualquer decisão “emocional” é preciso se basear em dados. “Hoje ainda temos pouca informação sobre a doença. Começamos a trabalhar cada decisão como tudo ou nada. Não é assim. O fundamental é que tudo seja mais baseado em informações sólidas”. Segundo Teich, quando mais se entender a doença, mais rápido poderá se tomar decisões como a de flexibilizar políticas de isolamento. “Não haverá qualquer definição brusca ou radical.”

Segundo Teich, tudo vai ser tratado de formas técnica e científica. “O ideal é investir nos projetos de pesquisa, porque permite que se colha o maior numero de informações no menor tempo possível. Vamos trabalhar mais nas áreas de dados e inteligência.”

Escolhido tem apoio da classe médica e não é político