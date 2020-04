Santo André inaugura hospital de campanha no Pedro Dell'Antonia

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



15/04/2020 | 14:06



O prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB) realizou na tarde desta quarta-feira, 15, a liberação dos leitos do hospital de campanha montados no ginásio principal do Complexo Pedro Dell''Antonia. O local está apto a receber, a partir desta quinta, os pacientes com todos os graus de complexidade do novo coronavírus encaminhados pela rede pública municipal que, segundo o chefe do Paço andreense, está com 80% das UTIs ocupadas (a cidade conta com 115 leitos públicos).

Este é o primeiro equipamento do tipo entregue. Até o fim da próxima semana, o Bruno Daniel estará devidamente equipado e, no início de maio, a quadra poliesportiva da UFABC também terá estrutura montada. O total de leitos chegará a 400 leitos de baixa, média e alta complexidade.

"Obrigatoriamente nossa função é cuidar das pessoas. Medidas antecipadas precisaram ser tomadas para que a gente chegasse neste momento e corresse o risco de não ter capacidade de atendimento. A gente ainda corre risco, porque não sabe a velocidade da curva. A quarentena vem surtindo efeito positivo, a curva se achatou, a velocidade de contágio diminuiu, mas teremos longo caminho pela frente para entender qual foi o efeito real desse isolamento, que têm se mantido em 60% na cidade e 75% no transporte público. Deixamos os equipamentos preparados torcendo e rezando que não fossem utilizados, mas tudo indica que lamentavelmente a partir deste fim de semana este equipamento deve iniciar atendimentos, porque estamos com praticamente 80% dos leitos ocupados com Covid-19 ou sintomas", disse Paulo Serra.