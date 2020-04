Sabesp entrega 120 caixas d’água em Diadema

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



15/04/2020 | 11:59



A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) entregou na manhã de hoje 120 caixas d’água para famílias do bairro Inamar, em Diadema. Foram beneficiadas cerca de 600 pessoas. A distribuição foi gratuita e tem como objetivo prevenir que as pessoas fiquem sem água em momentos em que sejam necessários reparos emergenciais ou manutenções preventivas na rede de abastecimento.

A medida também visa diminuir o impacto da pandemia de Covid-19, já que a higiene das mãos é uma das principais formas de evitar a contaminação. Diadema já tem 90 casos confirmados da doença e quatro mortes. Essa é a primeira ação do tipo realizada pela Sabesp no Grande ABC.

De acordo com levantamento da Sabesp, a maioria da população de Diadema já possui reservatório. A distribuição das caixas d’água vai garantir que todo o município se adapte à regra da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), segundo a qual os domicílios devem ter caixa d’água que seja capaz de suprir o abastecimento dos moradores por ao menos 24h.

O auxiliar de serviços gerais desempregado Oberdan Alves Dias, 28 anos, foi um dos moradores que recebeu um reservatório. Há dez anos, o munícipe construiu em cima da casa da sogra, onde mora com a esposa e as duas filhas. As sete pessoas das duas famílias dividiam uma caixa d’água de 1.000 litros. “Sempre que alguém tava tomando banho tinha que avisar para a outra família, porque se acaba a água, queima o chuveiro. Agora isso vai acabar”, celebrou.

A Sabesp já distribuiu mais de 2.600 caixas d’águas a famílias que não têm condições de comprar o reservatório na cidade de São Paulo. Incluindo as já distribuídas, a Sabesp vai entregar, ao todo, mais de 3.500 caixas. Dentre as localidades que já receberam os reservatórios estão: Brasilândia, Parque Taipas, Jaguaré, Paraisópolis, Jabaquara, Grajau e Santo Amaro