Santo André bloqueia vagas para veículos em Zona Azul

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



14/04/2020 | 23:55



O cenário no Centro de Santo André e em outras regiões comerciais tem mudado ao longo do último mês. O vaivém de antes deu lugar ao silêncio com o fechamento de boa parte dos comércios e os pedidos do prefeito Paulo Serra (PSDB) para que as pessoas não saiam de casa, como maneira de combater a pandemia do novo coronavírus.

Agora, há outra novidade. As vagas para estacionar veículos em ruas como Gertrudes de Lima, Campos Sales e Senador Flaquer, por exemplo, foram tomadas por cavaletes. E quem quiser parar o carro por lá não conseguirá.

A Prefeitura esclarece que a medida, dentre outras já tomadas pela administração municipal no combate ao novo coronavírus, visa desestimular as pessoas a saírem de suas casas sem necessidade. Como alguns comércios, por força de decreto, podem continuar a funcionar, pode acabar gerando aglomerações desnecessárias e risco aumentado de contaminação.

A sugestão do DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) é que a ação aconteça em trechos comerciais na região central e em avenidas que contam com instituições financeiras, nas quais é observada grande quantidade de pessoas.

Na parte central da cidade, além das ruas já citadas, também fazem parte do pacote Bernardino de Campos e General Glicério. Outras regiões, como ruas Carijós, Coronel Seabra e avenidas Valentim Magalhães, Dom Pedro I, Itamarati, Martim Francisco, Lino Jardim, Gilda, Higienópolis, das Nações e a Estrada do Pedroso também estão interditadas para estacionamento de veículos.