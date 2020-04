Anitta declara torcida para Babu e Mari no paredão do BBB20 e incentiva mutirão de votos na web

14/04/2020 | 10:10



Anitta mais uma vez levantou torcida neste Big Brother Brasil! Nas redes sociais, ela decidiu dar sua opinião sobre o paredão entre Babu Santana, Mari Gonzalez e Gizelly, revelando preferir a eliminação da advogada.

-

Eu estou assistindo Big Brother, assim como o Brasil inteiro, acho. Eu não sou de ficar pedindo voto, mas o capítulo de hoje me deixou em choque. Cara, ninguém teve o pensamento humano de pensar: Caraca, o cara está nesse paredão sete vezes seguidas. Sete vezes seguidas sentindo essa sensação. Tipo, ele já está excluído do grupo, ninguém dá bola para ele desde o início, e ninguém teve o pensamento humano de falar: Vamos poupar ele pelo menos uma vez. Tem outras duas pessoas para ir, é paredão triplo. Tem tanta gente nesse Big Brother falando de pensar no outro e ser legal com o próximo. Você está vendo o cara sofrendo todo dia por causa do paredão e você não pensa em poupar ele um diazinho? Olhei para ele e me senti super mal. As coisas que ele fala, eu me identifico. Eu senti a mesma coisa pela Mari, que está sendo excluída da convivência do grupo desde que o programa começou, a troco de nada. Ela não fez nada de errado. Eles não mereciam essa perseguição não! Fica Mari, Fica Babu! Vou ficar votando, os meus fãs também que se identificam com minha forma de pensar. Vamos votar para eles ficarem. Eles merecem!, disse a cantora no Instagram.

No Twitter, Anitta entrou em um mutirão virtual de votos, pedindo a permanência de Babu Santana, que enfrenta seu oitavo paredão na casa.

Hoje de bobeira votando pro Babu e Mari ficarem na casa, escreveu ela.

E retuitou postagem com horários do mutirão de votos que dizia: Mutirão da favela feat com a rainha Anitta. Fora Gizelly.