São Caetano interdita o parque linear na Kennedy

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



09/04/2020 | 00:01



Mesmo com os diversos apelos do poder público na região para que as pessoas só saiam de casa se tiver realmente necessidade, alguns munícipes seguem contrariando a determinação. Por causa disso, fitas listradas e cavaletes fazem parte do novo cenário do parque linear da Avenida Presidente Kennedy, cartão-postal de São Caetano.



A Prefeitura fechou o espaço temporariamente tanto para pedestres como para ciclistas. A medida foi tomada baseada nas recomendações das organizações de saúde para conter a disseminação do novo coronavírus. O espaço concentra constantemente pessoas caminhando, correndo, andando de bicicleta e praticando exercícios físicos de diversas formas.



Mesmo com as medidas de quarentena e o serviço dos Guardiões da Vida – programa que tem como meta a conscientização das pessoas para a importância do isolamento social –, não foi observada, segundo a Prefeitura, a diminuição de pessoas circulando e aglomerações no local.



“Diante disso, começaram a ter alguns questionamentos e denúncias por parte da população, uma vez que a forma mais adequada de prevenir a propagação do coronavírus é o isolamento social”, explica a Prefeitura, em nota. A administração afirma ainda que o fechamento do espaço foi a melhor maneira que encontrou para diminuir as aglomerações que estavam acontecendo constantemente no local, diminuindo a chance de qualquer pessoa se contaminar pela Covid-19.