São Caetano intensifica fiscalização e lacra bares durante a quarentena

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



08/04/2020 | 10:16



A Prefeitura de São Caetano lacrou, na tarde de ontem (7), cinco estabelecimentos comerciais que estavam abertos e contrariando as medidas de quarentena estabelecidades para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Conforme determinação da administração, a quarentena segue até o dia 22 de abril permitindo que apenas serviços essenciais sejam abertos no município, como farmácias e mercados.

Segundo diretor do Seplag (Controle Fiscal da Atividade Econômica da Secretaria de Planejamento), Ítalo Dal’Mas Júnior, os bares fechados estão localizados nos bairros Nova Gerty, Barcelona, Santa Maria e Centro e foram denunciados por moradores, por intermédio do telefone 0800 7000 156.

Além de atenderem denúncias, os fiscais do Seplag, contando com o apoio da GCM (Guarda Civil Municipal), também estão fazendo rondas pela cidade e identificando estabelecimentos abertos que não tenham permissão de funcionamento.

“Nos primeiros dias após a publicação do decreto nº 11.524, que estabelece o estado de calamidade pública, nós estávamos apenas orientando os comércios abertos irregularmente. Tanto que fechamos apenas sete estabelecimentos comerciais desde o início da quarentena. Agora, no entanto, o desconhecimento do decreto não é justificativa. Todos os que não obedecerem serão lacrados”, adverte Dal´Mas.

DECRETO

O decreto nº 11.524 está disponível, na íntegra, no site da Prefeitura pelo link: http://www.saocaetanodosul.sp.gov.br/noticias-scs/decretos-sao-caetano-contra-o-coronavirus.html. O documento ressalta que fica suspenso, por tempo indeterminado, o atendimento presencial ao público o público em estabelecimentos comerciais em funcionamento no município.

Tem permissão para funcionar apenas os seguintes ramos de comércio: farmácias, hipermercados, supermercados, mercados, feiras livres, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de abastecimento de alimentos, lojas de conveniência, lojas de venda de alimentação para animais, distribuidores de gás, lojas de venda exclusiva de água mineral, padarias, postos de combustível e lojas de venda exclusiva de produtos saneantes (limpeza).