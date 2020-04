Festival de Lady Gaga ganha mais atrações e será transmitido na TV brasileira

Bianca Bellucci

15/04/2020 | 10:48



A Organização Mundial da Saúde (OMS), o Global Citizen e a Lady Gaga se uniram para organizar um festival de música online. O One World: Together at Home exibirá shows caseiros de artistas espalhados pelo mundo e tem a intenção de arrecadar fundos para combater a covid-19. O evento ocorrerá neste sábado (18), a partir das 21h – horário de Brasília (DF).

Nos Estados Unidos, o projeto marcará um acontecimento histórico. Isso porque as maiores concorrentes da TV (ABC, NBC e CBS) exibirão o show simultaneamente. Já no Brasil, o festival passará em diferentes canais de televisão. O Multishow fará a transmissão ao vivo, às 21h – mas começa o pré-show a partir das 16h. A MTV Brasil também exibirá às 21h, enquanto a TV Globo passará às 23h45, logo após o Altas Horas.

A transmissão do evento também ocorrerá em diferentes plataformas digitais. Entre elas: Globoplay, Amazon Prime Video, Facebook, Instagram, Twitch, Twitter e YouTube.

Em relação ao line-up, Lady Gaga foi responsável pela curadoria do festival. Nesta terça-feira (14), a cantoria pop divulgou a programação completa com 115 artistas. Entre os nomes que ela selecionou para se apresentar no One World: Together at Home, destacam-se Paul McCartney, Billie Eilish, Elton John, Anitta e Andrea Bocelli – clique aqui para conferir a lista completa.

Vale lembrar que os valores arrecadados durante o festival irão beneficiar profissionais de saúde, que estão na linha de frente na luta contra a covid-19, e instituições de caridade que fornecem comida, abrigo e assistência médica àqueles que precisam de ajuda. De acordo com dados oficiais, até o momento, foram levantados US$ 35 milhões para o fundo de solidariedade da OMS.

