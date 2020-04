Mulheres que acusam Felipe Prior de estupro prestarão depoimentos ainda esta semana

07/04/2020 | 10:11



Assim que foi eliminado do BBB20, Felipe Prior foi exposto por três mulheres: duas ele teria estuprado e, a terceira, ele teria feito uma tentativa de abusá-la. Ainda esta semana, segundo informações do jornal Extra, as vítimas prestarão depoimentos em uma delegacia de São Paulo.

Segundo Maria Valéria Pereira Novaes de Paula Santos, titular da Delegacia da Defesa da Mulher de São Paulo (1ª DDM), o inquérito sobre o caso foi aberto na última sexta-feira, dia 3, após pedido do Ministério Publico - e ela quer agilizar o caso:

- O MP encaminhou toda a documentação do caso aqui para a 1ª DDM e nós ouviremos as vítimas, as testemunhas e o suposto autor. Nós estamos tratando um caso de sigilo, e por isso é muito importante preservar a identidade das mulheres. E eu pretendo terminar esse caso o quanto antes para que o Ministério Público se manifeste e a Justiça também.

A ideia é que as vítimas sejam ouvidas primeiro e o ex-BBB por último:

- Nós estamos tentando fazer um contato com essas pessoas para fazermos isso rapidamente. Acredito que essa semana já tenhamos a oitiva [ato de ouvir depoimentos] das vítimas e das testemunhas. Depois, a gente chama o rapaz para prestar depoimento.

Ela ainda continua:

- O nosso trabalho como polícia judiciária é ouvir as partes, levantar as provas e pronto. Não posso fazer um juízo de valor sobre esse caso, porque ele ainda vai para apreciação de um membro do Ministério Público que decidirá se fará ou não a denúncia. Antigamente, as pessoas tinham seis meses para entrar com a ação privada no caso de estupro. Mudou a lei. E, agora, é diferente. Baseada nesta súmula, agora em casos de violência são 16 anos para prescrever o crime. E neste caso a advogada das vítimas informou que houve violência real.

O arquiteto se diz inocente.