O padre que a cidade esqueceu

Naquele tempo, duas cerimônias eram marcantes e reuniam o povo todo, a partir das 18h30: a Via-sacra e a bênção do Santíssimo Sacramento, marcadas para o domingo, segunda e terça-feira da Semana Santa, segundo relata o Correio Paulistano, que traz toda a programação do que ocorreu em São Bernardo (edição de 28 de março de 1920).

Os atos eram presididos pelo vigário, padre Francisco Navarro, auxiliado por outros dois padres. Padre Navarro permaneceu 17 anos em São Bernardo.

A banda de música Progresso abrilhantava as procissões dos Passos, do Enterro e da Ressurreição. O coro musical tinha na direção as irmãs de São Carlos, “com senhoritas da paróquia”.

O Vigário – Padre Francisco Navarro foi vigário (hoje seria pároco) de São Bernardo entre 1917 e 1933. Em sua passagem pela cidade, a antiga matriz foi reformada e restaurada e foram erguidas várias capelas nas colônias, além de ser construída a antiga Casa Paroquial.

Eleito, em 1933, superior da Pia Sociedade dos Missionários de São Carlos, padre Navarro transferiu-se para a igreja de Santo Antonio, na Praça do Patriarca, em São Paulo.

O nome do padre Francisco Navarro foi dado a uma travessa da Rua Marechal Deodoro, ao lado do Estádio Italo Setti, entre o Ribeirão dos Meninos (ou dos Couros) e a Rua Santa Filomena. Mapas antigos da cidade ainda mostram a via, mas a verdade é que uma nova avenida, a Prestes Maia, inaugurada em 1973, absorveu o trecho que lembrava o antigo vigário.

Se São Bernardo se esqueceu do seu padre, Santo André não. O nome do Padre Francisco Navarro é mantido em uma rua da Vila Alzira: Travessa Padre Navarro.



TEMPO DE ORAÇÃO

- 1920 – Terça-Feira Santa: missa com a primeira comunhão das crianças e comunhão geral da mocidade na Matriz de São Bernardo.

- 2020 – Participe e acompanhe pela internet as cerimônias da Semana Santa em São Bernardo. Transmissão virtual. Facebook: paroquia nossa senhora da boa viagem – basílica menor

Etianos

Lembranças dos que estudaram na Escola Técnica Industrial Lauro Gomes de Almeida, depois ETE e Etec, em São Bernardo

José Eduardo Tagliari, O Gijo

Ao me formar na ETI fiz estádio como técnico em eletrônica na Kostak e ingressei em engenharia elétrica na FEI, formando-me engenheiro elétrico no Mackenzie.

Fui caixa no Bamerindus, lecionei eletrônica no

Colégio Clóvis Beviláqua, em Utinga, Santo André. E entrei no Metrô de São Paulo em 1987, onde atuo até hoje, como instrutor de treinamentos.

Diário há meio século

Terça-feira, 7 de abril de 1970; ano 12; edição 1204



Manchete – Crise internacional com a morte do embaixador

Governo da Guatemala não acreditou nas ameaças dos guerrilheiros que sequestraram o embaixador da República Federal Alemã, o conde Karl Von Spreti, que foi executado.

Em 7 de abril de...

1920 – Três lideres operários da região eram chamados de agitadores e processados pelos recentes movimentos aqui registrados: Manoel Rentes, português, residente em São Caetano; Ginez Avena, espanhol, e Antonio Lopes Vinagre, português, moradores de Santo André. Pretendia o delegado de polícia de São Bernardo expulsá-los do País.

1960 – Willys Overland do Brasil anunciava o novo número do seu PBX: 42-7333.

Nota – A Willys estava instalada na Estrada do Taboão, onde depois funcionaria a Ford, montadora que recentemente também deixou São Bernardo.



Hoje

- Dia Mundial da Saúde

- Dia Nacional do Jornalista

