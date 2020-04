Movimento incentiva comerciantes de São Caetano

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



06/04/2020 | 00:01



A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de São Caetano lançou, na última semana, o movimento Você Vai Superar, visando fomentar o comércio da cidade durante a pandemia do novo coronavírus. A estimativa da entidade é que cerca de 14 mil estabelecimentos e profissionais liberais estejam aptos a participar da iniciativa, cujo cadastro é gratuito -- atualmente, pelo menos 40 fazem parte.

“Nós estamos em um período de muitas notícias ruins e falta de ações para movimentar o comércio local”, afirmou Alexandre Damasio Coelho, presidente da CDL são-caetanense. “Os grandes marketplaces (plataformas on-line que reúnem vários vendedores) estão preparados para questões como logística, propaganda e marketing, mas grande parte do comércio da cidade não estava preparado (para o fechamento e atuação via delivery ou remotamente).”

A ação é feita por meio de site e nas redes sociais (Facebook e Instagram), que concentra estabelecimentos que estão operando com entregas e profissionais liberais que atendem remotamente durante a quarentena. Nas plataformas, as empresas contam com divulgação dos serviços. “Antes, o morador não sabia como encontrar o comércio local e todas as informações de contato estão reunidas na plataforma”, explicou Coelho.

Mesmo após o término dos decretos de isolamento social e fechamento dos comércios, objetivo é manter o movimento ativo e, até mesmo, chegar a outras cidades da região. "Queremos mudar a ideia de consumo e promover o comerciante e profissionais locais para fazer girar a economia da cidade", apontou o presidente da CDL.

Uma das empresas participantes é a ABC Gifts, no bairro Cerâmica, que produz itens promocionais. “As marcas costumam encomendar para eventos, visita de clientes ou outras ocasiões que não estão autorizadas no momento”, observou a proprietária Evelin Hofer. No local, as encomendas caíram 90% desde o início da quarentena. “Lançamos como opção de brinde o álcool gel personalizado, conseguimos produzir há duas semanas para ter algum faturamento.”

Na avaliação da empresária, o movimento Você Vai Superar colabora para o fomento municipal. “É uma maneira de ajudar os pequenos negócios a continuarem respirando no meio deste caos e acredito que, logo depois desta crise, seguirá ajudando o comércio e incentivar as pessoas a usarem menos os marketplaces.”

O cadastro, assim como a consulta de empresas e profissionais cadastrados, pode ser feito pelo site http://vocevaisuperar.mercadomarketing.com.br/.