Sabrina Sato encanta seguidores ao compartilhar foto de Zoe passando álcool gel

05/04/2020 | 17:10



Em tempos de pandemia, todo mundo tem que se proteger direitinho e lavar as mãos com frequência! E Sabrina Sato está ensinando essas orientações direitinho para sua filha, Zoe, de um ano e três meses de idade. Em seu Instagram, a apresentadora compartilhou vários cliques da pequena passando álcool gel nas mãos.

Zoe Quarenteners e seu álcool gel. - escreveu ela na legenda

Além das fotos, Sabrina mostrou que a diversão continua dentro de casa, mesmo de quarentena. Em vídeo, ela mostrou a pequena brincando de esconde-esconde pela casa:

- Em meio a tantas preocupações com tudo o que está acontecendo no mundo, e mesmo trabalhando muito de casa pra poder ajudar de alguma forma, essa quarentena me permitiu ficar grudada na minha família. Poder brincar com a Zoe de esconde-esconde é alegria pura.