A mais festeira turma da ETI

06/04/2020 | 00:01



“Longe do meu domínio/Cê vai de mal a pior/Vem que eu te ensino/Como ser bem melhor/(Bem melhor!).”

(Como Eu Quero – Kid Abelha e Os Abóboras Selvagens, sucesso musical de 1984).

O jornalista Ricardo Criez está pedindo a cada um dos 48 etianos presentes à festa de 14 de março último que escreva sobre sua evolução profissional.

São experiências vitoriosas, modelo exemplar para as atuais gerações que, como eles o fizeram no passado, se preparam para ingressar no mercado de trabalho. Memória se compromete em publicar.

Um reencontro importante da turma foi em 1995, com a participação de 171 etianos. Um superevento.

Um dia eles estudaram juntos em São Bernardo

Texto: Ricardo Criez

Etiano da turma de 1982, David Bertelli de Almeida – o eletrônico transformado em DJ – foi o primeiro a chegar ao encontro de 14 de março realizado no restaurante Nordestão, em São Bernardo. Montou o som e preparou o microfone – e selecionou só músicas dos anos 1980 – o coronavírus batia às portas.

Lars Vandevelde veio da Bélgica, onde mora desde 2016, especialmente para a festa de 35 anos de formatura.

Eduardo Savordelli, que vive em Braga, Portugal, pegou voo para São Paulo no mesmo dia do encontro – chegou a tempo.

E foram chegando todos os demais: o eletrotécnico Paulo Rogério Salvio, o mecânico Marcelo Dias Carvalho, o eletrônico Marco Antonio Ferreira Pellegrini.

Veio gente de Fortaleza, Holambra e Bertioga. São Paulo concentrou a maioria dos etianos, com 19 representantes. Da região, etianos de São Bernardo, Santo André, São Caetano e Ribeirão Pires.

Entre as classes de mecânica, a 3D foi a que teve mais representantes, com quatro etianos. Entre eletrônicos, destaque para a classe 3I, com dez integrantes. Já no curso de eletrotécnica, a supremacia ficou com a classe 3K, com três etianos presentes.

EMOÇÃO MAIOR - O eletrônico Marco Antonio Ferreira Pellegrini mostrou a verdadeira dimensão do espírito etiano, essa chama que jamais se extinguirá: tetraplégico, ele veio de trólebus, do Jabaquara ao restaurante!

Marcão é mega-ativista dos direitos da pessoa com deficiência. Não tem qualquer complexo ou ressentimento em relação ao fato que ocasionou a sua limitação física (levou um tiro em assalto há cerca de 30 anos).

Marco Antonio foi ministro de Estado no governo Temer: secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

A Semana Santa na história

Ontem e hoje, a programação na Paróquia de São Bernardo

1920. Segunda-Feira Santa: confissões das crianças da primeira comunhão e da mocidade.

2020. Participe e acompanhe pela internet as cerimônias da Semana Santa em São Bernardo. Transmissão virtual. Facebook: paroquia nossa senhora da boa viagem – basílica menor

Diário há meio século

Domingo, 5 de abril de 1970; ano 12; edição 1203

Política – Na coluna Nos Bastidores, Eduardo Camargo focaliza os desafios de Ribeirão Pires, que idealizava o seu Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado.

Em 05 de abril de...

1920 – Cessa a greve geral decretada pela Federação Operária; prossegue sem solução a greve dos tecelões.

Em São Caetano, as fábricas voltam a funcionar, mesmo a Matarazzo, cujo pessoal operário oferece resistência. Os 40 operários que não voltaram ao trabalho serão dispensados, informa a firma.

De São Bernardo a Paranapiacaba, todo o trabalho está normalizado.

Hoje

Dia Mundial da Atividade Física

Santos do dia

Marcelino, doutor da Igreja

Catarina de Pallanza

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 6 de abril:

Em São Paulo, Pedra Bela

Na Bahia, Boquira

Em Pernambuco, Limoeiro

No Maranhão, Rosário

Em Sergipe, Santana do São Francisco

Fonte: IBGE