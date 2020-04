Bolsonaro pede desbloqueio de insumos para cloroquina ao 1º ministro da Índia

04/04/2020 | 12:22



O presidente Jair Bolsonaro conversou, neste sábado, 4, com primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e pediu o desbloqueio da exportação de insumos farmacêuticos para a produção da hidroxicloroquina, medicamento testado no combate ao novo coronavírus.

A Índia é produtora de insumos para medicamentos e havia paralisado a exportação. O governo brasileiro fez um apelo ao país para a liberação de ao menos 31,6 toneladas de ingredientes usados na fabricação de remédios pela indústria farmacêutica no Brasil.

"Brasil e Índia continuarão grandes parceiros pós-crise do coronavírus, e não mediremos esforços na luta para salvar vidas", disse Bolsonaro em uma publicação no Facebook, reforçando que a intenção é a produção da hidroxicloroquina. O medicamento, porém, não tem eficácia comprovada contra a doença.

Bolsonaro recebeu no Palácio da Alvorada o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que também participou da conversa com o indiano. Pelo Twitter, Narendra Modi anunciou que conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e falou em união entre os dois países para conbater a covid-19.