'Passei dias terríveis', diz Leandro Lehart após ficar em UTI com covid-19

02/04/2020 | 12:25



Seis dias internado na Unidade de Terapia Intensiva. Esse foi o tempo que o sambista Leandro Lehart ficou no hospital por causa dos sintomas do novo coronavírus. O músico usou as redes sociais nesta quarta-feira, dia 1º, para dar explicações aos internautas sobre seu sumiço.

"Meus fãs, grande razão da minha vida, quero confessar uma coisa para vocês. Hoje estou em casa, mas fiquei seis dias na UTI logo depois que organizei o 'Samba Cura Live'. Passei muito mal, tive uma pneumonia por causa do covid-19, fiquei seis dias na UTI", desabafou o cantor.

Entre os sintomas mais graves do novo coronavírus estão febre alta, tosse intensa, coriza e falta de ar. Leandro Lehart disse que preferiu ficar em silêncio e não divulgar seu diagnóstico na internet. "Tive que silenciar. Me silenciei por uma opção, achei que era mais importante ficar quieto", afirmou.

Sobre os sintomas que teve, o músico confessou que foram graves: "passei seis dias terríveis, mas quero dizer que estou novo, muito bem graças à Deus. Mas hoje estou em alta, feliz, em casa e rezando pelos doentes do covid-19. Obrigada todo mundo que me ama, que está comigo, e vamos pra frente agora. Um beijo gente, amo vocês", concluiu Lehart.