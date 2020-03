Do Diário do Grande ABC



31/03/2020 | 17:01



Na tarde desta terça-feira (31), equipes do 6º Baep em patrulhamento pelo bairro Eldorado, Diadema, se deparou com carro com dois ocupantes que demonstraram nervosismo. A equipe realizou a abordagem e encontrou bolsa no banco traseiro do veículo contendo 12 tabletes de maconha, totalizando 12 quilos. A ocorrência foi apresentada no 4°DP de Diadema.