Presidente do Cruzeiro é diagnosticado com o novo coronavírus

31/03/2020 | 16:58



O presidente interino do Cruzeiro, José Dalai da Rocha, está com o novo coronavírus. A informação do resultado positivo do dirigente foi confirmada nesta terça-feira pela assessoria de imprensa do clube, que também comunicou que Alexandre Faria, outro membro do Núcleo Dirigente Transitório, está com a virose.

"O Cruzeiro informa que o presidente em exercício, José Dalai Rocha, teve resultado positivo para a Covid-19, o novo coronavírus. Outro integrante do Conselho Gestor, Alexandre Faria, também teve o teste confirmado. Salientamos que os dois estão com um bom quadro de saúde e estão se recuperando bem, em casa, em isolamento", anunciou o clube através de seu perfil no Twitter.

Os casos de Dalai Rocha e Alexandre Faria não são os primeiros de coronavírus na direção do Cruzeiro, pois Sandro González, CEO do clube, também testou positivo para a virose em 20 de março. Dalai, inclusive, faz parte do grupo de risco para a Covid-19, pois tem 81 anos. O comunicado, porém, garante que o presidente se recupera bem, tanto que tem participado de decisões do dia-a-dia do time, ainda que em quarentena.

"O presidente em exercício Dalai Rocha já estava em quarentena desde o dia 17 de março e vem deliberando e resolvendo as questões do Cruzeiro de sua residência.

Cruzeiro Esporte Clube. Assim como Alexandre Faria, que também vem atuando no Conselho Gestor através de home office", afirmou o clube.

Antes mesmo da confirmação do caso de Dalai, o seu filho, o jornalista Fernando Rocha, havia confirmado o resultado positivo, reforçando o apelo para que a população mantenha o isolamento em casa.

"A luta contra a Covid-19 é diária. Hoje saiu o resultado de positivo para o exame de coronavírus do meu pai, Dalai Rocha. Graças a Deus ele está em casa, bem. O remédio é: calma, reclusão e muita fé de que vai dar tudo certo. Conto com a torcida de todos. Fiquem em casa", escreveu em seu perfil no Twitter.