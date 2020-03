Zé Delivery inclui pequenos empreendimentos na entrega de bebida gelada na região

Do Diário do Grande ABC



(Conteúdo patrocinado)

Você não quer sair de casa para ir ao mercado comprar bebidas e também não quer esperar para a cerveja comprada gelar? Com o Zé Delivery não vai haver motivos pra sair de casa. “Esperamos que todos possam aproveitar a comodidade de pedir suas bebidas em casa a preço de mercado para dedicar seu tempo para fazer aquilo que realmente importa, como ficar com as pessoas amadas ou assistir uma série. Ainda mais neste cenário que estamos vivendo hoje mundialmente, vale ficar em casa, sempre que possível para proteger nossa saúde e daqueles que amamos”, observa Cláudio Azevêdo, Head de Marketing e Growth do Zé Delivery.

O Zé Delivery oferece produtos que vão desde água, suco, refrigerantes, cervejas, como Skol, Brahma, Budweiser e Stella Artois, sucessos Skol Beats como 150 BPM e GT (gin e tônica), além de vinhos, destilados, gelo e carvão. “O aplicativo é para todas as classes sociais e todos os gostos. A cerveja é o carro-chefe, mas ainda temos refrigerantes de todos os tamanhos e marcas, além de água de 1,5 e 5 litros, águas saborizadas, sucos, chás, energéticos e destilados de todos os tipos. Completamos essas bebidas com salgadinhos, petiscos, carvão e gelo, itens que geralmente as pessoas pedem para consumir junto com bebidas”, descreve Cláudio Azevêdo.

O Zé Delivery funciona em celulares Android e IoS, e pode ser baixado na Apple Store e na Play Store, além de poder ser acessado pelo site (ze.delivery). “Os grandes diferenciais do app são o preço de mercado dos produtos, a entrega rápida e que a gente entrega em 100% dos bairros do Grande ABC. A gente acredita que todo mundo merece ter uma bebida gelada em qualquer lugar que estiver, então atendemos inclusive nos bairros mais afastados, com o mesmo nível de qualidade”, comenta Cláudio Azevêdo, Head de Marketing e Growth do Zé Delivery. “O consumidor não vai precisar perder tempo, sair de casa e esperar a bebida gelar para consumir. Nós garantimos que nossos produtos terão sempre o preço de mercado, entrega rápida e com frete grátis neste início de operação nas cidades”, completa.

O Zé Delivery é a maior plataforma de entregas de bebidas do Brasil e está funcionando em grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Recife, entre outras. “O Zé Delivery trabalha com parceiros do bairro. É como se um vizinho atendesse o outro. Isso faz a gente movimentar a economia de todos os bairros. Essa é uma das nossas crenças: entendemos que para nosso serviço ser realmente democrático, precisamos dar acesso de compra e venda a todos, independente de onde morem. Por isso fomentamos a economia de bairro, de modo que tenhamos parceiros em todas as regiões que atuamos”, analisa Cláudio Azevêdo.

Precauções

Em um cenário de cautela e atenção, já que muitos brasileiros têm ficado dentro de casa por conta da crise do covid-19 no mundo, a renda de pequenos comércios e pontos de distribuição, como bares e lojas de bairro, tem sido afetada. Para ajudar a conter este cenário, o Zé Delivery tem anunciado medidas destinadas aos parceiros.

O Zé Delivery também está cadastrando outros pontos de venda em todos os bairros das cidades em que atua, evitando que pequenos e médios empreendimentos percam sua sustentabilidade financeira. Para acelerar o processo, o Zé Delivery está recrutando equipes de outras áreas da empresa, como engenheiros desenvolvedores e designers, que também serão responsáveis por treinar os estabelecimentos de forma rápida e remota.

O app também realizou comunicações via aplicativo e e-mail para sua base de clientes e parceiros, enfatizando a importância das medidas de higiene recomendadas pelos órgãos de saúde, principalmente após receber ou antes de realizar suas entregas, além da orientação para evitar locais com grande número de pessoas.