Anitta assume namoro com sambista Gabriel David

27/03/2020 | 13:07



Anitta participou de uma "live" com a influenciadora digital Camila Coutinho na quinta-feira, 26, e revelou que está namorando com Gabriel David, filho do presidente da escola de samba beija-flor.

Ex-namorada do surfista Pedro Scooby, a cantora afirmou que está junto como sambista de quarentena, em Angra dos Reis (RJ), e que viajou com ele para as Ilhas Maldivas recentemente.

Apesar de ainda discretos nas redes sociais, o que não falta é proximidade entre os dois. "Não estou em casa, só minha mãe. Vim para casa do meu namorado em Angra. Ele mora com os pais, que são mais velhos e estão sozinhos em casa. Viemos para cá já faz uns 15 dias", disse.

Quando voltaram das Ilhas Maldivas, Gabriel David e Anitta fizeram exames e testaram negativo para o coronavírus.