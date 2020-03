Em quarentena, Xuxa completa 57 anos e entrega: Não gosto de comemorar aniversário

27/03/2020 | 10:11



Xuxa Meneghel completa nesta sexta-feira, dia 27, 57 anos de idade e, diferente de anos anteriores, a apresentadora da Record TV não terá grande comemorações. Além de estar em quarentena por causa da pandemia do coronavírus, Xuxa afirmou que não gosta mais de celebrar a data, já que ao longo da vida teve muitas festas. Dessa vez, ficará apenas ao lado dos amores de sua vida: Sasha, sua filha, e o companheiro, Junno Andrade:

- Não pretendo fazer nada. No máximo um bolo vegano. Não gosto de comemorar aniversário. Tive épocas na vida que tinha 3 festas seguidas: no dia 26, 27 28, acho que isso já deu pra vida toda. Nesse momento o mais importante é se informar, se proteger e proteger os outros. Não importa se é aniversário... Agora é a gente se cuidar e cuidar do próximo. Então, o meu aniversário vai ser me cuidando e cuidando do próximo, disse em entrevista ao jornal Extra.

Os dias de isolamento não tem sido dos mais difíceis para Xuxa, que afirma ser uma pessoa bastante caseira e que nunca gostou de sair. No entanto, a tristeza bate na hora de se informar sobre o avanço da doença no Brasil e no mundo:

- Estou com a minha filha, o Ju e meus bichos. Diferentemente da maioria das pessoas que gostam de sair, ir pra barzinho, balada... Eu nunca curti isso, então eu fico em casa vendo seriado. Cai minha ficha quando eu vejo televisão, vejo que está esse pandemônio todo... Fico muito chateada, muito triste... Ter que viver uma coisa dessas... Ninguém quer passar por isso..

Em meio as incertezas do que deve ocorrer nos próximos anos, Xuxa também revelou quais são seus planos para o futuro:

- Espero ver minha filha com saúde e feliz, namorando alguém que a ame, tendo filhos lindos e saudáveis. Espero poder morrer ao lado do Ju. Espero poder deixar um legado legal, tipo as pessoas se lembrarem de mim com carinho. Espero poder ainda trabalhar por algum tempo, poder fechar o meu ciclo de trabalho, porque não me vejo morrendo na frente das câmeras, mas também não me vejo abandonando de uma hora pra outra. Eu quero ir aos poucos, fazendo coisas que as pessoas vejam que funciona com o meu tempo e a minha cabeça agora.