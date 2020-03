World Athletics anuncia a suspensão de mais três etapas da Diamond League

27/03/2020 | 09:40



A World Athletics, novo nome da IAAF (Associação Internacional de Federações de Atletismo, na sigla em inglês), anunciou nesta sexta-feira a suspensão de mais três etapas da Diamond League, principal série de eventos anual do atletismo, por conta da pandemia do novo coronavírus. A entidade cancelou a realização de provas em Estocolmo, na Suécia (24 de maio); Nápoles/Roma, na Itália (28 de maio); e Rabat, no Marrocos (31 de maio).

Há cerca de duas semanas, a World Athletics já tinha suspendido as três primeiras etapas da temporada de 2020, que seriam realizadas em Doha, no Catar, no dia 17 de abril, seguida por dois eventos na China, em 9 e 16 de maio - a primeira sem cidade definida e a seguinte em Xangai.

"A decisão foi tomada depois de consultadas todas as partes envolvidas. A dinâmica global do covid-19, as restrições às viagens e, acima de tudo, a preocupação com a saúde e segurança dos atletas torna impossível a realização das competições como previsto", explicou a World Athletics em um comunicado oficial divulgado nesta sexta-feira.

A entidade acrescenta que está trabalhando para desenvolver um novo calendário para a Diamond League, lembrando a "situação extraordinária" que se vive no mundo atualmente e as dificuldades de planejamento. A temporada de 2020 contaria com um mudança no formato da competição, com uma disputa mais prolongada, de 15 encontros, com menos eventos em cada um.

A pandemia do novo coronavírus já havia afetado outra importante competição do calendário do atletismo. Foi o caso o Mundial Indoor em Nanquim, na China, inicialmente agendado para este mês e que foi transferido para 2021.