Protestos contra Bolsonaro se repetem no Rio

27/03/2020 | 08:20



Panelaços e gritaria em protesto contra o presidente Jair Bolsonaro se repetiram na noite desta quinta-feira (26) em diversos bairros do Rio de Janeiro, como Copacabana, Botafogo, Flamengo, Cosme Velho, Glória e Jardim Botânico, todos na zona sul. As manifestações vêm ocorrendo desde a semana passada. Na Glória, manifestantes gritavam "assassino", enquanto no Jardim Botânico foram ouvidos gritos de "fora, lixo". Em Copacabana, na contramão da maioria, um apoiador do presidente colocou um aparelho de som na janela do apartamento e executou o Hino Nacional brasileiro.