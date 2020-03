FMI aprova 1ª solicitação de ajuda emergencial por coronavírus, para Quirguistão

26/03/2020 | 21:47



O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou nesta quinta-feira, 22, a aprovação do primeiro pedido de assistência financeira emergencial para ajudar seus membros a lidar com "os desafios representados" pela pandemia de coronavírus. O primeiro beneficiado será o Quirguistão, que teve aprovado um desembolso de US$ 120,9 milhões, informa o FMI em comunicado.

"Para absorver o choque da pandemia, o governo está apropriadamente implementando um relaxamento temporário das políticas macroeconômica e financeira", comenta o FMI sobre o Quirguistão. A entidade diz que, com o dinheiro, o governo local poderá liberar mais recursos para os gastos essenciais em saúde, neste momento.