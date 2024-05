Israel assume o controle da passagem de Rafah, na Faixa de Gaza, para o Egito

As forças israelenses informaram ter assumido o "controle operacional" da passagem de Rafah, na Faixa de Gaza, para o Egito, na madrugada desta terça-feira, 7. Um vídeo exibido na mídia de Israel mostra uma bandeira do país no lado palestino da fronteira.

Na noite da segunda-feira, 6, as forças israelenses informaram que estavam atacando alvos no leste de Rafah. A operação, ainda de acordo com os militares, matou 20 militantes do Hamas e localizou as entradas de três túneis. A população da região foi orientada a deixar o local horas antes.

A passagem de Rafah, ao sul da Faixa de Gaza, foi tomada por tanques que fazem parte de uma brigada blindada de Israel.

O porta-voz da Autoridade Palestina de Fronteiras, Wael Abu Omar, disse que a travessia, que serve como principal entrada de ajuda humanitária para o território palestino, está inutilizada.

"A maior parte da área ocidental de Rafah virou um teatro de operações desde ontem. O bombardeio não parou", afirmou Omar. Os funcionários abandonaram o serviço na fronteira por causa do ataque. Fonte: Associated Press.