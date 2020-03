Trump: tivemos ótima reunião com líderes do G20, estamos trabalhando juntos

26/03/2020 | 19:38



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 26, que teve uma "ótima reunião" virtual com líderes do G20. Segundo ele, há um trabalho conjunto entre as nações para lidar com a pandemia de coronavírus e seus impactos. "Estamos trabalhando com parceiros pelo mundo para conter o vírus e coordenar esse esforço", disse ele, durante entrevista coletiva na Casa Branca.

Trump mencionou as autoridades que participaram da teleconferência, entre elas o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. O presidente da China, Xi Jinping, também participou. Trump comentou que a relação com o líder chinês continua muito boa, mas também lembrou que, para ele, foi uma "decisão ótima" restringir rapidamente as viagens entre os países, para conter a disseminação do coronavírus.

O líder americano disse também que teve outra teleconferência, com a presença de todos os 50 governadores estaduais dos EUA. Segundo Trump, há união com essas autoridades para a resposta à pandemia. Ele chegou a dizer que "apenas um" mostrava uma postura menos amigável, mas não citou nomes.

"Falamos sobre o alívio econômico com os governadores", comentou, mencionando também o pacote trilionário agora na Câmara dos Representantes que o governo americano quer ratificar para conter os efeitos negativos na economia.