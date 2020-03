Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



23/03/2020 | 16:29



A Flip (Festa Literária Internacional de Paraty) acaba de ser adiada. O evento, que está em sua 18ª edição, e neste ano homenageará a escritora Elisabeth Bishop - nome que rendeu certa polêmica - deve ficar para novembro, ainda sem data definida. O agravamento da pandemia global do coronavírus e a necessidade de distanciamento social, com duração ainda bastante incerta, levaram a Flip a tomar as medidas cabíveis para preservar a saúde e a segurança de todos.



Em nota, os organizadores da Flip disseram estar "conscientes do impacto no cenário cultural brasileiro e na economia local, estamos trabalhando remotamente para manter a estrutura, a missão e os ideais da Flip em dia para a sua realização em novembro de 2020. Agradecemos o vital apoio do nosso público, das instituições, patrocinadores, apoiadores, parceiros e colaboradores. Que o espírito coletivo e o senso de comunidade que sempre marcaram a Flip nos ajude a todos a atravessar estes tempos desafiadores."