Cantor faz show do 25º andar de sacada em condomínio de São Bernardo

23/03/2020



Várias iniciativas estão movimentando a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus. Condomínio em São Bernardo ganhou apresentação de um dos moradores, que é cantor sertanejo há 35 anos, inclusive festejados neste domingo. Alexandre Gavassa – conhecido por Alex Sandro – animou os vizinhos durante uma hora e meia na sua varanda do 25º andar, onde mora com a mulher, Larissa, e o filho, Gabriel, há dois anos. “Também estou afastado dos palcos, então quis levar um pouco de descontração, alegria e alívio em meio a tanta coisa ruim que estamos vendo. A ideia era as pessoas sairem das redes sociais um pouco e contar comigo da varanda.”

O repertório foi escolhido no grupo de mensagens do condomínio. O setlist foi bem variado, com duplas sertanejas, como Zé Neto&Cristiano, Henrique&Juliano, mas também teve Raul Seixas e o momento mais emocionante, segundo o cantor, foi no momento de entoar Ave Maria. “No fim, fizemos orações para as pessoas que precisam sair de casa para trabalhar, os agentes de saúde, segurança e limpeza. Pedimos proteção para os funcionários do condomínio.” Muita gente participou do show VIP. “Considero que fiz uma apresentação de verdade e fico feliz que teve repercussão porque fiz com todo o meu amor e carinho”, conclui Alex Sandro, que já recebeu vários pedidos de bis dos vizinhos. “Ainda não temos previsão, mas estou muito feliz e agradecido pelo acolhimento que tive.”

APROVADO

Moradores dos prédios gostaram da iniciativa do vizinho artista. “Foi massa, apesar de que sou suspeito para falar porque gosto muito! O Alex Sandro abril a sacada, colocou o violão com amplificador e soltou a voz. Todo mundo aplaudiu”, comentou Umberto Brito.