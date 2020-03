Municípios do Grande ABC criam 'drive thru' da vacinação

Vanessa Soares

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



22/03/2020 | 15:41



Como parte das medidas de contingência para tentar frear a contaminação pelo novo coronavírus, algumas cidades do Grande ABC anunciaram a criação de posto ‘drive thru’ de vacinação contra a influenza. A campanha nacional tem início nesta segunda-feira (23) e nesta primeira fase é destinada a idosos, que precisam apresentar documento que comprove a idade, e profissionais da saúde. A ação tem como objetivo evitar filas e grandes aglomerações de pessoas. Em todos os postos especiais, as pessoas não precisarão descer do carro para receberem a dose da vacina.

Em São Caetano, a medida é exclusiva para munícipes. O posto especial está sendo montado no Atende Fácil, no Centro. A orientação da Prefeitura é que os motoristas acessem o estacionamento do local pela Rua Paraíba, altura do número 600. Após a vacinação, a saída será pela Rua Major Carlos Del Prete. O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), destaca que, apesar de ainda existir essa dúvida em familiares e amigos de idosos, de precisar tirar essas pessoas de casa, é uma situação exclusiva. "O resguardo da terceira idade é fundamental. Mas a Influenza em um idoso não vacinado tem grandes chances de uma complicação maior. Para isso, criamos essa medida para conforto da população, visto que, o idoso não sai do carro", observa.

Além do ''drive thru'', a campanha no município será realizada em 12 escolas e quatro Cises (Centros Integrados de Saúde e Educação) da Terceira Idade. Em todos os locais, o funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Já em Ribeirão Pires o posto ‘drive-thru’ estará localizado em frente à Secretaria de Esportes da cidade, no Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193).

No município, a campanha também será realizada em nove UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e USFs (Unidades de Saúde da Família) de Ribeirão (USFs). A Prefeitura ainda informa que a única exceção será a UBS Central, que por questões de segurança dentro das medidas de combate ao coronavírus realizará a aplicação das vacinas na Câmara Municipal (Rua João Domingues de Oliveira).

Todas as unidades funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Em todas elas haverá separadores de fila para manter distância de segurança entre as pessoas. A entrada será controlada e haverá restrição no número de pessoas dentro dos ambientes.

Rio Grande da Serra informou que tendas serão montadas na frente das UBSs (Unidades Básicas da Saúde) mais populosas - Parque América, Vila São João, Santa Tereza e Vila Conde - e não será necessário descer dos veículos, pois as enfermeiras se deslocação até os carros. Em casos de pessoas acamadas, a Prefeitura também informou que equipes serão destinadas para atendimento residencial.

Em Santo André e Diadema nenhum esquema especial será montado neste primeiro momento.

Questionados, São Bernardo e Mauá ainda não responderam.