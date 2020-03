A segunda Estação Santo André

- Martinho de Braga

- Alexandra de Amiso e companheiras: Claudia, Alessandra, Eufrasia, Matrona, Giuliana, Eufemia e Teodosia.

Municípios brasileiros

Celebram aniversários em 20 de março:

- Em São Paulo, Piquerobi. Elevado a município em 1949, quando se separa de Santo Anastácio.

- Em Santa Catarina: Anchieta, Jardinópolis e Turvo.

- No Paraná: Congonhinhas, Pinhais e Rancho Alegre D''Oeste.

- Em Minas Gerais: Felixlândia e Itueta

- No Rio Grande do Norte: Encanto

- Na Bahia: Pé de Serra

- Em Pernambuco: Venturosa

- No Rio Grande do Sul, 78 novos municípios aniversariam nesta data, entre os quais: Alto Feliz, Ametista do Sul, Arambaré, Barão do Triunfo, Barra do Guarita, Barra do Rio Azul, Boa Vista das Missões, Bom Progresso, Capitão, Carlos Gomes, Centenário, Charrua e Colinas.

Fonte: IBGE