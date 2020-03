Após rumores de traição, Justin Timbarlake pretende fazer viagem a sós com Jessica Biel

15/03/2020 | 16:10



Em 2019 Justin Timberlake protagonizou um escândalo ao lado da atriz Alisha Wainwright que levantou rumores de que o cantor teria traído sua esposa, Jessica Biel. Após se desculpar por ter aparecido de mão dadas com Alisha e afirmar que nada teria acontecido, o cantor, segundo o US Weekly, quer arranjar uma data em sua agenda para fazer uma viagem com Jessica.

Uma fonte informou ao site, na última quinta-feira, dia 12, que Justin pretende tirar férias na praia ao lado da esposa, para que os dois possam comemorar o aniversário de Jéssica e ter um tempo a sós:

- Mas está difícil para eles arranjarem tempo para fazer a viagem por conta de compromissos de trabalho.

Apesar dos rumores de traição, no aniversário de 39 anos de idade de Jessica, Timberlake preparou uma festa do pijama para ela e uma fonte que estava no evento contou ao Weekly:

- Justin estava dançando e fazendo todos rirem e sendo extremamente adorável com Jessica. Ele realmente faz a noite ser sobre a fazer feliz.

Em seu Instagram, Jessica agradeceu:

- Obrigada a você, ser humano maravilhoso, por realmente me ouvir e por me dar o meu estilo de festa.