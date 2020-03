Internautas pedem expulsão de Ivy do BBB20 após reação de sister ao ver pente usado por Babu

15/03/2020 | 13:11



Nesse domingo, dia 15, aconteceu mais uma polêmica envolvendo participantes do reality Big Brother Brasil. Em vídeos que circulam pelo Instagram e Twitter, a participante Ivy, que estava junto com Gizelly e Pyong, ao se deparar com o estilo de pente usado por Babu teve a seguinte reação:

- Quem penteia o cabelo com um trem desse?

Enquanto Ivy ri, Pyong tenta explicar para a sister:

- O Babu, gente, só dá para fazer com esse o [cabelo] dele. Porque é especial [o pente], não sei. Eu não sei mesmo. Ele só usa esse.

Até que Gizelly diz para os colegas:

- É para não acabar com os cachinhos dele. Acho que é assim.

Mesmo após a explicação, Ivy continua a rir. Nas redes, os internautas não gostaram nem um pouco da atitude e chegaram a subir a hashtag #IvyExpulsa. Alguns escreveram:

O problema do BBB é achar que o único motivo para expulsar alguém é agressão, quando na verdade é menos doloroso tomar um tapa na cara do que sofrer racismo/homofobia.

Bom, eu penteio o cabelo com um trem desse cujo o nome é pente garfo para a sua ignorância.

O que está correndo no BBB é uma amostra de como as pessoas negras são tratadas. Homens negros são animalizados, vistos como monstros e possíveis agressores constantes. Da mulher negra esperam subserviência, e prontidão para apoiar as decisões das mulheres brancas.

Eita!