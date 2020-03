Agenda ao ar livre

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



13/03/2020 | 23:50



Música, dança e diversidade gastronômica estão na agenda de São Bernardo, que realiza hoje, das 10h às 17h, e amanhã, das 10h às 18h, no Parque Salvador Arena (Av. Caminho do Mar, 2.980), o IV Festival Culturas e Sabores. A entrada é gratuita. O destaque é a veterana banda de rock paulistana Golpe de Estado, que toca amanhã, às 18h. Além de música, dança e comida, o evento promove feira de economia criativa e possibilita que diversos produtores apresentem seus trabalhos.

A programação artística começa hoje, às 14h, com o Conservatório André da Silva Gomes, de São Bernardo. AST Escola de Música também está confirmada. Para encerrar a maratona do dia, a banda paulistana Maloka Chic sobe ao palco a partir das 17h.

Amanhã a festa começa com apresentações de dança de Keila Cristina Belle Dance é atração a partir das 13h. Já o cantor e compositor local Leo Oliveira mostra repertório folk ao violão. Outra atração confirmada é O Bardo e o Banjo, que pincela temas autorais dos discos Homepath O Tempo e a Memória. A banda andreense Montanha também está escalada e mostra algumas das faixas do próximo disco, Além do Tempo, com lançamento para o início do segundo semestre.

Sucesso no fim dos anos 1980 e na década seguinte, o Golpe de Estado encerra a programação amanhã, às 18h. O quarteto é formado por Nelson Brito (contrabaixo), João Luiz (Voz), Marcelo Schevano (guitarra) e Roby Pontes (bateria). “O público pode ter certeza que iremos tocar todos os clássicos e algum material inédito”, adianta o guitarrista.

Segundo comunicado da Secretaria de Cultura do município, a equipe foi orientada que não há motivo para o cancelamento (do evento), por causa do do surto de coronavírus, “avaliando que o espaço é amplo e bem arejado, e que os casos na região são isolados”. Ainda assim, dá algumas diretrizes: evite cumprimentar (com contato); lave as mãos com frequência; higienize os celulares e objetos diversos que são manuseados com frequência; se estiver com os sintomas evite expor outras pessoas, em especial idosos.