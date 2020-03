13/03/2020 | 07:11



O Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) anunciou nesta sexta-feira que vai fornecer ampla liquidez a empresas financeiras, diante do impacto econômico causado pela disseminação do novo coronavírus.

A partir de segunda-feira (16), o banco central japonês vai oferecer fundos com vencimento depois do fim do ano fiscal, em março.

O BoJ acrescentou que poderá usar outros métodos, como operações de liquidez em contraposição a garantias colaterais e compras de bônus do governo japonês (JGBs) com acordos de recompra.

Além disso, o BC japonês afirmou que poderá adquirir mais JGBs do que o normal, dependendo das condições do mercado. Fonte: Dow Jones Newswires.