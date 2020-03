Pelo menos 26 combatentes iraquianos são mortos em ataque aéreo no leste da Síria

12/03/2020 | 07:53



Pelo menos 26 combatentes das Unidades de Mobilização Popular (Al Hashd Al Sha'abi), uma força paramilitar iraquiana pró-Irã, foram mortos em ataques aéreos no leste da Síria. O balanço feito nesta quinta-feira, 12, é do Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Os ataques ocorreram na região de Bukamal, na fronteira da Síria com o Iraque, e são uma resposta à morte de dois soldados americanos e um britânico em uma base militar da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos no Iraque.

Na quarta-feira, 11, um primeiro balanço do OSDH relatou a morte de 18 combatentes das Unidades de Mobilização Popular (UMP), criadas durante a luta contra o grupo jihadista Estado Islâmico.

Ataque no Iraque

Ao menos dezoito foguetes atingiram Camp Taji, uma base do exército iraquiano que abriga tropas americanas nesta quarta-feira, no 22º ataque contra alvos americanos no país desde o final de outubro, informaram fontes oficiais.

Embora inicialmente o Exército iraquiano tenha afirmado que o ataque não havia causado vítimas ou danos, um oficial americano afirmou que ao menos três pessoas, dois americanos e um britânico, morreram, e pelo menos dez ficaram feridas.

O Camp Taji, localizado ao norte de Bagdá, tem sido usado como base de treinamento por vários anos. Existem cerca de 6 mil soldados norte-americanos no Iraque, treinando e assessorando forças iraquianas e realizando missões contra terroristas. (Com agências internacionais).