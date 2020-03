Taxas futuras de juros sobem após IPCA mais forte e com dólar robusto ante o real

11/03/2020 | 09:20



Os juros futuros sobem na manhã desta quarta-feira, 11, com viés de alta nos curtos após a aceleração do IPCA de janeiro de 0,25% na margem, ficando no teto das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, do sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O dado do IBGE, no entanto, não deve alterar a perspectiva de corte de 25 pontos-base da Selic na próxima semana. Já os juros longos sobem mais em meio à volatilidade no exterior e dólar com valorização ante o real.

Às 9h07 desta quarta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 subia a 3,90%, de 3,89% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2022 subia a 4,55%, de 4,52%, enquanto o vencimento para janeiro de 2023 ia para 5,25%, de 5,22%, e para janeiro de 2025 para 6,24%, de 6,19% no ajuste de terça-feira (10).