Plataforma aproxima doadores e entidades sociais por geolocalização

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



11/03/2020 | 00:01



Com o objetivo de conectar doadores e entidades assistenciais, o Fundo Social de São Paulo criou a plataforma on-line São Paulo Mais Humana, na qual pessoas que desejam fazer algum tipo de doação podem encontrar a instituição mais próxima que precisa do objeto ou serviço. São 769 institutos sociais cadastrados em todo o Estado e, desde outubro, quando foi lançada, a ferramenta já mediou pelo menos 130 doações.

Uma delas foi a da aposentada Soraia Soares Freitas, 54 anos, moradora de São Bernardo, que conheceu a plataforma por meio de uma amiga. “(A doação) Ficou mais prática e mais fácil porque vemos quem pode receber, conhecemos outras instituições próximas de nós e já sabemos do que elas estão precisando”, afirmou. “É muito bom doar, renovar (os objetos em casa) e poder ajudar outras pessoas.”

Três cadeiras, uma mesa, uma televisão, um ventilador e dois dicionários foram os itens doados por Soraia, que selecionou a Instituição Assistencial Mei Mei, em São Bernardo. “Os objetos foram triados, recuperados, limpos e seguiram para o nosso bazar a preços acessíveis”, contou a vice-presidente da entidade, Graziela Bernardo Mota. “Hoje, 58% da nossa renda vem do bazar”, revelou.

Na avaliação de Graziela, a São Paulo Mais Humana é importante, uma vez que coloca a entidade assistencial mais próxima de quem deseja ajudar. “É uma maneira de tornar a instituição mais conhecida, traz visibilidade e é grande vitrine, por isso é extremamente importante”, explicou. Por meio da ferramenta, a Mei Mei também já recebeu contato de duas pessoas interessadas em trabalhar como voluntárias.

Qualquer organização social pode se cadastrar na plataforma, basta apresentar documentos que comprovem que está regularmente constituída. Também não há restrição para ser um doador, inclusive, é possível se cadastrar para verificar as instituições sem necessariamente fazer uma doação. “Até o fim deste ano, pretendemos evoluir e criar um chat direto entre entidade e doador”, assinalou Juliana Dantas, diretora de doações e voluntariado do Fundo Social de São Paulo.

“Quando (a entidade) está mais perto, pode ser ajudada mais vezes”, observou Juliana. Além de objetos, é possível doar tempo, ou seja, ser um voluntário, e serviços. As instituições são separadas por causas, como idosos, pessoas com deficiência e pessoas em situação de rua. Mais informações no site www.saopaulomaishumana.sp.gov.br.